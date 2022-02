"Trata-se de um aumento de 33% no número de preservativos entregues, entre 2020 e 2021, representando o esforço para manter a resposta em matéria de prevenção num ano ainda afetado pela pandemia covid-19", afirma a DGS em comunicado a propósito do Dia Internacional do Preservativo, assinalado a 13 de fevereiro.

Além dos preservativos, foram também distribuídas 400 mil embalagens de gel lubrificante, no âmbito do programa de distribuição gratuita de materiais preventivos e informativos.

O Dia Internacional do Preservativo, promovido pela "AIDS Health Care Foundation", visa salientar "a importância do preservativo enquanto medida de prevenção de infeções sexualmente transmissíveis e gravidezes não planeadas".

Em Portugal, esta iniciativa é realizada em colaboração com Organizações Não-Governamentais e com as 10 cidades signatárias da Declaração de Paris que se comprometeram a acelerar, até 2030, a sua resposta local à infeção por VIH, Tuberculose e Hepatites, com vista a eliminar estas infeções enquanto problemas de saúde pública.

A Direção-Geral da Saúde, através dos Programas Nacionais para as Infeções Sexualmente transmissíveis e Infeção VIH, e Hepatites Virais, assinala esta data com uma campanha de incentivo ao uso adequado do preservativo, divulgada nas redes sociais e websites e distribuindo gratuitamente preservativos à população

"É fulcral continuar a apostar no acesso gratuito e facilitado aos meios preventivos, como os preservativos, mesmo em contexto de pandemia, pela sua elevada eficácia na prevenção de infeções sexualmente transmissíveis e de gravidezes não desejadas, bem como repensar novas formas de abordagem às populações alvo", refere o comunicado.

HN // ZO

Lusa/Fim