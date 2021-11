Em conferência de imprensa, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde afirmou que serão vacinadas as 1,5 milhões de pessoas que já estavam previstas até dezembro, com o reforço das respetivas vacinas, como também será alargada progressivamente a vacinação contra a covid-19 para os cidadãos que "agora fazem parte do plano, de modo que em janeiro 2,5 milhões de pessoas estejam vacinadas".

"Para tal vamos ter os centros de vacinação abertos nos dias 05, 08, 12 e 19 dezembro para vacinar a população com mais de 50 anos a quem foi administrada a vacina da Janssen", disse António Lacerda Sales.

Segundo o secretário de Estado, são mais de 250 mil pessoas nestas circunstâncias, sendo os restantes progressivamente agendados por faixa etária até janeiro.

