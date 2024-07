Ao construir a fábrica, "o objetivo é de potencializar a cadeia de valor do mel na região e a nível nacional através do fomento de práticas apícolas sustentáveis", disse o administrador do Parque Nacional de Gorongosa, Pedro Muagura, acrescentando que o empreendimento visa "garantir o escoamento do mel e seus subprodutos".

A nova fábrica de extração e processamento de mel foi construída na zona tampão do Parque Nacional de Gorongosa, na província de Sofala, através do financiamento das embaixadas do Canadá e da Irlanda, em 174 mil dólares (160 mil euros), visando igualmente assegurar "benefícios destes bens à comunidade" através da conservação da biodiversidade.

"Com a colocação da fábrica de processamento de mel no parque, estamos garantindo que a cintura de benefícios diretos tangíveis esteja a ser formada", afirmou o administrador do Parque Nacional de Gorongosa.

A fábrica, apontou Pedro Muagura, ocupa uma área de 240 metros quadrados e tem capacidade para processar 100 toneladas por ano.

