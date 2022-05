Em comunicado, o Arquipélago avança que os projetos da residência A4 são promovidos pela plataforma de fotografia Ci.CLO e pelo coletivo Fetart e contam com a curadoria de Carine Dolek e de Virgílio Ferreira

A residência A4 procura "desenvolver projetos fotográficos e videográficos em torno do conceito de oásis, considerado como um território psicogeográfico de regeneração, um ecossistema frágil no nosso planeta em crise", lê-se na nota de imprensa.

O projeto de João Gil, intitulado "(In)visible", visa "explorar as visibilidades e invisibilidades inerentes às agendas geopolíticas subjacentes" à localização geográfica do arquipélago, através de um filme que "justapõe imagens de promoção turística de paisagens nos Açores com imagens da Base das Lajes" na ilha Terceira.

O trabalho de Violette Maillard, designado "Musa Paradisíaca", parte de uma "bananeira" para abordar "temas como a descolonização, migração de plantas em relação à migração de pessoas, natureza, natureza artificial, oásis, sobrepopulação e novos padrões alimentares".

A apresentação tem entrada gratuita e vai decorrer das 15:00 às 18:00 (hora local, menos uma hora do que no continente português).

O evento está inserido na Temporada Cruzada Portugal-França 2022, uma iniciativa de diplomacia cultural, de aprofundamento de relações entre os dois países, com uma intensa programação que arrancou em fevereiro e terminará em outubro.

