"Nos estamos a organizar toda logística, todo o material com apoio dos parceiros que são o PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento], Portugal, Japão, China e outros que nos apoiam nesse processo", disse o presidente da CEN, Fernando Maquengo.

O responsável da CEN salientou entre essas ajudas "o apoio considerável do Japão", no âmbito do processo de recenseamento eleitoral sem, no entanto, avançar o montante.

A CEN precisa de dois milhões de dólares (1,65 milhões de euros) para realizar todo o processo eleitoral, incluindo uma eventual segunda volta.

"Com Portugal já temos garantia de fornecimento dos 'kits' eleitorais, incluindo os boletins de voto", afirmou Maquengo, no final de um encontro com o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, para "fazer o balanço" da organização das eleições presidenciais marcadas para 18 de julho próximo.

"Vamos trabalhando juntamente com o Governo no sentido de vermos se fechamos toda a logística necessária para o dia da votação", explicou.

Hoje arrancou uma formação com os militares e agentes da polícia que vão assegurar a realização das eleições.

MYB // LFS

Lusa/Fim