Em comunicado, a CDU - Coligação Democrática Unitária, que integra o Partido Comunista Português (PCP), o Partido Ecologista 'Os Verdes' (PEV) e a Associação Intervenção Democrática, anuncia que estará presente com candidaturas próprias aos órgãos municipais em todos os concelhos do Continente e da Região Autónoma da Madeira e em 16 dos 19 concelhos da Região Autónoma dos Açores.

No total, a coligação concorre em 305 dos 308 municípios do País.

Ao nível das freguesias, a CDU apresenta-se com listas próprias em cerca de 1.630.

"A CDU apresenta-se, assim, em todo o País com o seu projeto alternativo e o caráter distintivo da sua ação autárquica", pode ler-se no comunicado.

Segundo a coligação, estes números confirmam "as características de espaço de participação unitária, com a presença de largos milhares de independentes", e sua a participação eleitoral "tem um valor acrescido decorrente da clara afirmação do projeto associado à CDU e da assumida presença com identidade própria, com os seus símbolo e sigla próprios".

Na segunda-feira (02) foi o último dia para a entrega das listas de candidatos às eleições autárquicas de 26 de setembro, dia que ficou também marcado pela greve dos funcionários judiciais.

Esta terça-feira, o juiz procederá ao sorteio da ordem das listas no boletim de voto, e o resultado enviado à Comissão Nacional de Eleições e ao presidente da câmara.

Será feita uma primeira análise e as listas retificadas serão publicadas em frente ao tribunal até 14 de agosto, embora possam ainda ser admitidos recursos que podem seguir até ao Tribunal Constitucional.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).

FPA (ARYL) // SF

Lusa/fim