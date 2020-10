O Governo catalão vai informar sobre as novas restrições hoje à tarde, depois de a comissão regional da proteção civil (Procicat) ter aprovado as medidas que incluem também a suspensão de aulas presenciais nas universidades e a suspensão por duas semanas de todas as competições desportivas catalãs - federadas, escolares ou privadas.

A situação epidémica na Catalunha agravou-se hoje, com 1.620 novas infeções, 23 óbitos e 40 novos internamentos nas últimas 24 horas.

Hoje há um total de 1.024 doentes com a covid-19 internados, 189 deles em unidades de cuidados intensivos, 17 mais que na terça-feira e o mesmo número de 26 de maio.

Esta comunidade autónoma espanhola é a segunda, depois da de Madrid, mais atingida pela pandemia, tendo desde o início da doença até agora 161.769 casos positivos (896.086 a nível nacional) e 5.883 mortes (33.204).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.110 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (43.018 mortos, mais de 634 mil casos), seguindo-se Itália (36.246 mortos, mais de 365 mil casos), Espanha (33.204 mortos, mais de 896 mil casos) e França (32.933 mortos, mais de 756 mil casos).

FPB // FPA

Lusa/Fim