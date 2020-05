Em comunicação, a Fundação refere que, na edição de 2019 do concurso "50 Books - 50 Covers", da associação profissional de design - American Institute of Graphic Arts (AIGA) -, foram submtidas 784 publicações, pelo que "a integração deste catálogo nos 50 selecionados testemunha a qualidade do trabalho dos designers portugueses e o reconhecimento da atividade editorial de Serralves ao longo de mais de 30 anos".

Com arranjo gráfico de Márcia Novais, este catálogo explora o trabalho de Olafur Eliasson e algumas das suas principais preocupações, como o movimento e fluidez, o caminhar e o diálogo estabelecido com o espaço envolvente e com a presença da obra de arte.

Desenvolvido em colaboração próxima com o Studio Olafur Eliasson, este trabalho inclui um texto inédito de Gonçalo M. Tavares e um ensaio do próprio artista, a par de vistas das obras instaladas em Serralves e de um ensaio visual da autoria de Eliasson, inspirado nas características naturais e arquitetónicas desta fundação do Porto.

