A redução geral reflete realidades distintas consoante as idades, segundo o novo boletim sobre "Estatísticas de Violência Doméstica, Casos Criminais e Cíveis", consultado hoje pela Lusa.

Entre crianças com idade igual ou menor a 17 anos, registou-se uma redução de 45%, enquanto entre adultos os casos de violência reportados cresceram 6% no mesmo período de referência, nota o INE.

Em 2019 foram reportados às autoridades 4.388 casos de violência doméstica contra menores de 17 anos e 19.988 casos contra adultos.

As raparigas e mulheres são as principais vítimas.

Na distribuição pelo país, as províncias de Sofala e Manica apresentaram o maior número de casos reportados de violência cujo alvo foram crianças (537 e 526 respetivamente), enquanto as regiões de Maputo Província e Maputo Cidade lideram as queixas de violência contra adultos (3.803 e 2.682 respetivamente).

Ainda segundo o boletim do INE, em 2019, foram reportados 522 casos de violência em pessoas idosas, sendo cerca de 65% do sexo feminino e 35% masculino.

