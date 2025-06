"Neste momento cerca de 16 casas é que estão em processo de construção. É um processo gradual que envolve não só os artesãos, mas também a própria população, que se vai capacitando nesse processo de construção. Mas ao todo serão construídas 69 casas", afirmou o administrador do distrito de Mossuril, Alfredo Maxlhaieie.

Em causa está a situação de 69 famílias reassentadas no bairro de Moanona II, no distrito de Mossuril, que dista 174 quilómetros da capital Nampula, que viram casas, campos agrícolas e escolas serem destruídos pelo ciclone que atingiu a província, com entrada por Mossuril, em 10 de março, continuando atualmente a receber assistência humanitária.

Face às consequências dos sucessivos ciclones que nos últimos anos têm afetado, nomeadamente, o norte de Moçambique, o objetivo é construir casas resilientes às mudanças climáticas, avaliadas em cerca de 120 mil meticais (1.630 euros) cada.

Moçambique é considerado um dos territórios mais severamente afetados pelas alterações climáticas globais, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, mas também períodos prolongados de seca severa.

Segundo Maxlhaieie, o ciclone Jude afetou mais de 200 mil pessoas em Mossuril, correspondente a 26 mil famílias que continuam a ser assistidas por diversos parceiros nas suas zonas de residência, "tanto em géneros alimentícios, como na área de agricultura e assim como no abastecimento de água".

O ciclone Jude, o mais recente a afetar o país, entrou em Moçambique através do distrito de Mossuril, tendo feito, pelo menos, 43 mortos, dos quais 41 em Nampula, afetando ainda Tete, Manica e Zambézia, no centro, e Niassa e Cabo Delgado, no norte.

Na última época chuvosa, que decorre entre outubro e abril, Moçambique foi atingindo ainda pelos ciclones Chido, em 14 de dezembro, e Dikeledi, em 13 de janeiro, deixando um rasto de mortes e destruição. Neste período, há registo de pelo menos 313 mortos e 1,9 milhões de pessoas afetadas pelas intempéries.

