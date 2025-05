Casa Branca afirma que Israel aceitou proposta de cessar-fogo em Gaza

Washington, 29 mai 2025 (Lusa) -- Israel aceitou a proposta do Presidente norte-americano, Donald Trump, para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, enquanto as negociações com o grupo islamita palestiniano Hamas prosseguem, revelou hoje a Casa Branca.