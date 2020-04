A partir de hoje e até sexta-feira, sempre entre as 19:00 e as 22:00, Tainá "irá explorar e reforçar laços de composição, interpretação e inspiração com os mais diversos artistas, nas respetivas páginas de Instagram, e o público está todo convidado a assistir a este processo de criatividade e partilha artística, em tempo real", refere a organização, num comunicado hoje divulgado.

A ideia do festival é "falar sobre composição, tirar dúvidas, trazer inspiração, ajudar quem quer evoluir". Tainá estará "ligada uma hora com cada artista convidado, entre conversas e músicas".

O Compor em Casa arranca hoje com Mikkel Solnado (19:00) Carolina Deslandes (20:00) e Time For T (21:00).

Na terça-feira, atuam Agir, Joana Alegra e Phill Veras. Para quarta-feira estão agendadas as atuações de Tiago Nacarato, Buba Espinho e Kell Smith, e para quinta-feira as de Léo Middea, Irma e Tiago Bettencourt.

O festival termina na sexta-feira com Márcia, Left e Mattu Alcântara.

A cantora e compositora brasileira Tainá, de 22 anos, atualmente a viver a Lisboa, editou o álbum de estreia, "Tainá", no ano passado.

JRS // TDI

Lusa/fim