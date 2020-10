Depois do triunfo sobre o AEK Atenas na passada quinta-feira, na ronda inaugural (3-0), o Sporting de Braga lidera o grupo G com o Leicester, ambos com três pontos, enquanto o Zorya é último a par dos gregos.

"Na altura do sorteio, disse que esta era uma equipa que não dizia muito a Portugal, mas a competência é muito alta, o Zorya é uma boa equipa, forte. Estamos à espera de dificuldades, tem os seus pontos fortes e fracos, como todas as equipas do mundo, e vamos ter de estar muito concentrados durante os 90 minutos para conseguir vencer, que é o nosso objetivo", disse o técnico na antevisão da partida, na Ucrânia.

Carlos Carvalhal frisou ainda que a posse de bola é a matriz de jogo dos bracarenses e não a quer modificar diante do Zorya, que tem uma forma de jogar semelhante.

"No ano passado, o Zorya foi, a seguir ao Shakthar [Donetsk], a equipa com mais posse de bola no campeonato ucraniano. Tem uma ideia positiva do jogo, gosta de ter a bola, são equipas com forma de jogar muito idênticas, estão reunidas as condições para um jogo muito interessante", disse.

Questionado sobre Gaitán, o técnico notou que o internacional argentino está convocado e, por isso, "pode ser utilizado" e frisou que existem duas dúvidas para o jogo de quinta-feira: Galeno e Schettine.

"Pensamos que são recuperáveis, mas só hoje depois do treino ou amanhã [quinta-feira] saberemos se estão em condições de jogar", disse.

Há duas épocas (2018/19), o Sporting de Braga foi eliminado pelo Zorya na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, depois de um empate em casa 2-2 ter sucedido a uma igualdade na Ucrânia por 1-1 que lhe dava uma teórica vantagem e, em dez jogos com equipas ucranianas nas competições europeias, o Sporting de Braga nunca ganhou (quatro empates e seis derrotas).

"Sabemos disso, que o balanço não está a nosso favor, mas queremos acabar com essa malapata e, se entrarmos muito fortes em jogo, vamos conseguir terminar com esse ciclo sem vencer as equipas ucranianas", disse Ricardo Horta.

O extremo recordou a eliminatória de há dois anos, mas destacou o "jogo muito completo com o AEK Atenas" a que querem dar "sequência", mostrando confiança numa "grande resposta" do Sporting de Braga.

"Sabemos o sistema que utilizam, têm três médios bons tecnicamente, mas estamos focados em nós próprios e em fazer o nosso jogo, se pusermos em prática o que temos vindo a fazer vamos conseguir a vitória", concluiu.

Sporting de Braga e Zorya defrontam-se a partir das 17:55 de quinta-feira, no Estádio Zaporizhya City, em Zaporizhya, na Ucrânia, jogo que será arbitrado pelo georgiano Giorgi Kruashvili.

