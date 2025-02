O primeiro concerto tem lugar em Madrid, no dia 21 de abril, seguindo-se Barcelona, um dia depois.

Em 07 de maio, os Capitão Fausto chegam a Amesterdão e, no dia seguinte, atuam em Paris, com a última data a acontecer em Londres, no dia 11 desse mês.

"Esta viagem musical é um reflexo do desejo da banda de levar a sua sonoridade única a novos públicos e expandir as suas fronteiras artísticas", pode ler-se num comunicado hoje divulgado.

Já com vários concertos dados este ano, a banda de "Amanhã Tou Melhor" vai passar por Paredes, no dia 28 de fevereiro, Albergaria-a-Velha, no dia 15 de março, Santa Maria da Feira, no dia 05 de abril, Fafe, em 30 de abril, estando também marcadas atuações em vários festivais.

