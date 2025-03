Vladimir Motin, de 59 anos, natural da cidade russa de São Petersburgo, que tinha sido acusado na sexta-feira de homicídio involuntário por negligência grave, foi presente este sábado ao Tribunal de Magistrados de Hull, no nordeste de Inglaterra, segundo noticia a agência France-Presse.

A mesma fonte refere que não foi feito qualquer pedido de libertação e que ficou agendada uma nova sessão de julgamento para 14 de abril, em Londres.

O cargueiro Solong, registado em Portugal, colidiu na segunda-feira no mar do Norte, ao largo do leste de Inglaterra, com o Stena Immaculate, um petroleiro norte-americano que transportava combustível para as forças armadas norte-americanas, provocando explosões e enormes incêndios em ambos os navios.

Os 23 membros da tripulação do Stena Immaculate foram transportados para terra, assim como 13 dos 14 tripulantes do Solong. Um membro da tripulação do Solong, um filipino de 38 anos identificado como Mark Angelo Pernia, terá morrido.

De acordo com a sua página eletrónica, dos 33 navios que a empresa alemã Ernst Russ possui, total ou parcialmente, 22 estão registados na Madeira, em Portugal.

Motin foi detido no nordeste de Inglaterra na terça-feira, um dia após a colisão com o MV Stena Immaculate.

A empresa de navegação Ernst Russ, proprietária do Solong, disse anteriormente que os 14 tripulantes do navio eram uma mistura de cidadãos russos e filipinos.

As autoridades do Reino Unido disseram que não há nada até ao momento que indique que o incidente esteja relacionado com a segurança nacional.

O Departamento de Investigação de Acidentes Marítimos do Reino Unido está também envolvido na investigação sobre o que terá levado o Solong, que viajava de Grangemouth, na Escócia, para Roterdão, nos Países Baixos, a atingir o petroleiro, que estava ancorado a cerca de 16 quilómetros da costa inglesa.

A investigação está a ser liderada pelos EUA e por Portugal, os países onde os navios têm pavilhão.

Os documentos de inspeção portuária mostram que o Solong falhou as verificações de segurança relacionadas com a condução em Dublin, na Irlanda, em julho, com as "comunicações de posição de condução de emergência/leitura da bússola" da embarcação ilegíveis.

Uma inspeção na Escócia, em outubro, encontrou outras duas deficiências. O navio não foi retido após nenhuma das inspeções.

