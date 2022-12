Capitanias da Nazaré e Figueira da Foz atentas após buscas a tripulantes terem sido suspensas

As capitanias da Nazaré e Figueira da Foz vão manter-se atentas, com meios locais da polícia marítima e patrulhas terrestres, depois de no domingo terem sido suspensas as buscas para encontrar os três tripulantes da embarcação desaparecida na sexta-feira.