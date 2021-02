Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a autoridade marítima regional informou hoje que haverá, ainda assim, uma ligeira diminuição da ondulação na costa norte da Madeira, ondas de noroeste de três a quatro metros, diminuindo gradualmente para os dois a três metros.

O mesmo vai acontecer na parte sul da ilha, com a altura das ondas na ordem dos dois metros.

O vento também vai "diminuir gradualmente para fraco a bonançoso" e a visibilidade será "boa a moderada", indica a capitania.

"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", aconselha.

A capitania do Funchal cancelou um aviso de má visibilidade que havia emitido, indicando "aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respetivas condições de navegabilidade".

