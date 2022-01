A autoridade marítima reforçou o aviso, que estava em vigor até às 06:00 de hoje, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), indicando que o vento será fresco a muito fresco, por vezes forte.

Na costa sul da ilha da Madeira, as ondas poderão atingir os 3,5 metros, oscilando entre 1,5 a 2,5 metros na costa norte.

A Capitania do Funchal indica que a visibilidade no mar será boa a moderada, mas por vezes fraca a partir do final da manhã.

A costa sul da Madeira e as regiões montanhosas encontram-se também sob aviso amarelo para chuva até às 03:00 de terça-feira.

