"Temos um total de 441 pessoas em quarentena, sendo 305 no concelho da Praia", avançou Jorge Noel Barreto, diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, na conferência de imprensa diária de balanço da pandemia da covid-19, realizada ao final do dia.

Alargando o balanço para toda a ilha de Santiago, além do concelho da Praia -- em que o número de pessoas em quarentena tem vindo a aumentar diariamente -, as autoridades de saúde colocaram em quarentena mais 54 pessoas no concelho de Tarrafal (que tem dois casos positivos da doença), 36 em São Domingos (um caso de covid-19) e 33 em Santa Cruz, genericamente pessoas que contactaram com doentes.

Do total de pessoas em quarentena em todo o arquipélago, apenas 13 estão fora de Santiago: nas ilhas do Fogo, cidade de São Filipe (5), São Vicente (7) e São Nicolau (1).

Cabo Verde conta 109 casos da covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (55), da Boa Vista (53) e de São Vicente (1). Um destes casos, um turista inglês de 62 anos -- o primeiro diagnosticado com a doença no país, em 19 de março -, acabou por morrer na Boa Vista, enquanto outros dois doentes já foram dados como recuperados.

Há mais de uma semana que o concelho da Praia tem registado diariamente novos casos de covid-19, mas Jorge Noel Barreto explicou que a atual fase ainda é de "contenção", para "evitar que a doença se espalhe de forma brusca pela população".

Daí que todos os casos que acusam positivo para covid-19 são encaminhados para espaços de isolamento, e não para casa, nas situações de doentes assintomáticos. No caso da Praia, sete pessoas estão internadas em isolamento no Hospital Doutor Agostinho Neto, enquanto os restantes são acompanhados em espaços de isolamento preparados pelas autoridades.

No entanto, realçou o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, 75% dos casos positivos em todo o país estão "assintomáticos ou com sintomas muito leves" e os restantes 25% apresentam "sintomas moderados".

Desde 18 de abril que está em vigor um segundo período de estado de emergência em Cabo Verde, mantendo-se suspensas as ligações interilhas e a obrigação geral de confinamento, além da proibição de voos internacionais.

A declaração do atual estado de emergência prevê para as ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, todas com casos de covid-19, que permaneça em vigor até às 24:00 de 02 de maio.

Nas restantes seis ilhas habitadas, sem casos diagnosticados da covid-19, a prorrogação do estado de emergência foi mais curta e terminou às 24:00 de 26 de abril.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

