"O período de apresentação de candidaturas estabelecido no anúncio de abertura n.º 14/Operação 3.4.2/ 2021 -- 'Melhoria da eficiência dos regadios existentes' -- Tipologia: 'Operações de em regadios tradicionais' é prorrogado excecionalmente, sendo a submissão de candidaturas efetuada entre as 17:00 de 18 de junho e as 17:00 de 30 de setembro de 2021", lê-se num anúncio publicado na página 'online' do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.

Inicialmente, estava previsto para esta quarta-feira o fim do período para a entrega de candidaturas no âmbito deste aviso.

Em 19 de junho, o Ministério da Agricultura anunciou a abertura das candidaturas a fundos para a requalificação e modernização de regadios existentes, com quase três milhões de euros de dotação total.

As candidaturas terão de abranger projetos existentes nos territórios da Área Metropolitana do Porto ou das comunidades intermunicipais da Beira Baixa, Região de Aveiro, Região de Leiria; Beiras e Serra da Estrela, Terras de Trás-os-Montes, Alto Minho, Cávado; Douro, Médio Tejo, Tâmega e Sousa e Viseu, Dão e Lafões.

Os apoios são concedidos sob a forma de subvenções não reembolsáveis, com uma taxa que corresponde a 100% do valor de investimento elegível.

