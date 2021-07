"Eu acredito que a população não vai desperdiçar este momento tão privilegiado e vai utilizar o seu voto na eleição do alto magistrado da nação", disse Guilherme Posser da Costa, afirmando acreditar que "os cidadãos vão cumprir esse dever cívico e vão estar em massa nas eleições do próximo domingo".

"Eu estou em crer que vai haver uma corrida bastante grande às urnas, uma presença bastante significativa dos nossos cidadãos, porque eu vejo nas passeatas feitas e também nas reuniões que realizei uma vontade de participação da nossa sociedade na vida política nacional", disse o candidato, que espera "vencer" as eleições de domingo.

Hoje, último dia de campanha, Posser da Costa percorreu mais de uma dúzia de localidades do distrito de Mé-Zóchi, o segundo mais populoso do país, onde fez "quatro paragens obrigatórias", designadamente em Madalena, Bobo Forro, Monte Café, uma comunidade dominada maioritariamente pelo partido que apoia a sua candidatura, o MLSTP-PSD (no poder). Mas o ponto de concentração foi na cidade da Trindade.

O candidato apelou às populações para que elejam para a Presidência "alguém que tenha a noção do cargo que vai ocupar".

"O Presidente da República de um país como o nosso tem que ser uma pessoa que tenha sabedoria, experiência e que tenha o respeito pelo povo que ele quer governar, que tenha uma certa responsabilidade", disse Posser da Costa, que defendeu a sua experiência de governação como razão para ser "um bom presidente".

"Eu já exerci aqui neste país funções que hoje me dão a certeza de que eu serei o melhor presidente da República democrática de São Tomé e Príncipe. Eu sou jurista e por profissão própria conheço a Constituição e saberei defender os direitos e as liberdades individuais dos cidadãos", sublinhou.

Além disso, recordou que o presidente é o mais alto representante do estado e para representar o Estado no estrangeiro deve ser alguém que tenha uma experiência diplomática, como disse ter tido durante vários anos: "Fui ministro dos Negócios Estrangeiros, fui primeiro-ministro e fui embaixador. E um presidente da República tem que ter requisitos", defendeu.

Apelou aos eleitores para "não elegerem outra vez um presidente da República que não tem requisitos mínimos necessários para representar com dignidade o nosso povo aqui [no país] e lá fora [no estrangeiro]".

Posser da Costa garantiu que a sua campanha "correu bastante bem", agradeceu "ao povo são-tomense pela maneira ordeira e cívica com que encarou essa disputa entre 19 candidatos sem que tivesse havido incidente significativo durante todos esses 15 dias".

"Isso para mim prova efetivamente que o povo são-tomense vai assumindo a sua democracia como algo irreversível" e "em cada ato eleitoral mostra que realmente sabe respeitar os direitos uns dos outros", sustentou.

