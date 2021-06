"Estou na Guiné-Bissau para fazer contactos com a comunidade cabo-verdiana e é obrigatório para todos aqueles que queiram ser presidentes de Cabo Verde, contactar as comunidades", afirmou Carlos Veiga aos jornalistas no final de um encontro com o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

Questionado sobre o encontro com o chefe de Estado guineense, Carlos Veiga afirmou que Umaro Sissoco Embaló teve um "gesto de grande amizade, correspondente à irmandade que existe" entre os dois países.

"Recebeu-me bem, como um amigo e de uma forma muito calorosa. Gostei muito de estar com ele, é uma pessoa muito simples, aberta e amiga dos cabo-verdianos", disse aos jornalistas.

O antigo primeiro-ministro de Cabo Verde e ex-presidente do Movimento para a Democracia (MpD, atualmente no poder) disse também que vai realizar um périplo a vários países africanos, europeus e aos Estados Unidos para contactar com as comunidades cabo-verdianas, que também votam nas presidenciais.

Questionado sobre as relações existentes entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde, Carlos Veiga destacou a abertura de embaixadas em ambos os países.

"Fiquei muito contente por finalmente haver embaixadores nos dois países, temos de caminhar juntos, o que significa concertarmos permanentemente porque temos uma história comum e porque juntos somos mais fortes", salientou.

Carlos Veiga disse também que se for eleito Presidente, nas eleições presidenciais de 17 de outubro, fará tudo para que as relações entre os dois países "atinjam o ponto mais alto".

O antigo primeiro-ministro afirmou estar otimista em relação a uma possível vitória nas eleições presidenciais.

Cabo Verde realiza eleições presidenciais em 17 de outubro de 2021, às quais já não concorre Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato como Presidente da República.

Carlos Veiga terá como principal adversário nessas eleições José Maria Neves, também ex-primeiro-ministro e ex-presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, na oposição).

