O camionista deveria ter descarregado na manhã de quinta-feira na Marinha Grande, mas o camião foi encontrado na berma da estrada em Santa Luzia, no concelho da Mealhada, antes de chegar a Coimbra, acrescentou a mesma fonte.

O registo do tacógrafo do camião indica que parou às 05:00, desconhecendo-se as causas da paragem.

Até às 12:40 de hoje, a família não tinha informações sobre o seu paradeiro.

O Comando da GNR de Aveiro confirma o seu desaparecimento, mas não adiantou mais pormenores, estando as investigações, segundo a família, a cargo da Polícia Judiciária.

Os Bombeiros da Pampilhosa, concelho da Mealhada, participaram na quinta-feira em buscas nas zonas envolventes ao local onde o veículo estava parado.

