A morte foi confirmada pelo Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, na sua conta do Twitter, onde sublinha que em vida deu continuidade ao "legado" do seu pai.

"É com profundo pesar que dizemos adeus a Camilo, filho de Che e promotor das suas ideias, como diretor do Centro Che, que preserva parte do extraordinário legado do seu pai. Abraços à sua mãe, Aleida, à sua viúva e filhas, e a toda a família Guevara March", escreveu Díaz-Canel naquela rede social.

Citando a agência cubana Prensa Latina, a imprensa venezuelana explica que Camilo Guevara March "estava de visita em Caracas" e faleceu como resultado "de uma trombose pulmonar que derivou num ataque cardíaco".

Entretanto, o embaixador da Venezuela em Havana, Cuba, Adán Chávez, irmão do falecido líder socialista venezuelano Hugo Chávez (presidiu o país entre 1999 e 2013), lamentou, através do Twitter, "a partida física de Camilo" a quem descreveu como "um extraordinário companheiro e promotor do estudo e preservação do legado do seu pai, o comandante Che Guevara".

Camilo Guevara era um dos cinco filhos do guerrilheiro e revolucionário Che Guevara.

Segundo a imprensa venezuelana, tinha três irmãos (Aleida, Célia e Ernesto) da mesma mãe, a cubana Aleida March, e uma irmã, já falecida, Hilda de um casamento anterior do seu pai com a peruana Hilda Gadea.

Camilo Guevara era formado em Direito Laboral e diretor do Centro de Estudos Che Guevara, em La Havana, Cuba.

O seu pai, Ernesto Rafael Guevara de la Serna (1928 -- 1967), mais conhecido como Che Guevara foi um guerrilheiro, médico e revolucionário marxista, e é tido como uma importante figura da Revolução Cubana.

FPG // MSP

Lusa/Fim