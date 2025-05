Câmara Municipal de Lisboa opõe-se a manifestação do Ergue-te no Martim Moniz

Lisboa, 15 mai 2025 (Lusa) -- O presidente da Câmara Municipal de Lisboa opôs-se ao pedido de manifestação do partido Ergue-te para sexta-feira para a praça do Martim Moniz, no encerramento da campanha eleitoral, com base no parecer da PSP.