"No âmbito do apoio que tem vindo a ser dado pela Câmara Municipal de Oeiras e pela Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN) aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, foi hoje oferecido a São Tomé e Príncipe um conjunto de equipamentos de tratamento médico e proteção individual para fazer face à crise provocada pela covid-19", afirmam as duas entidades num comunicado conjunto divulgado hoje.

O material oferecido foram: dois ventiladores, 10 mil máscaras cirúrgicas, 10 mil pares de luvas e duas mil máscaras reutilizáveis, adianta a mesma nota.