O equipamento estava encerrado desde o dia 26 de julho, por contaminação, tal como aconteceu com os espaços termais da Poça da Dona Beija e do Parque Terra Nostra, também na ilha de São Miguel.

"No caso da Caldeira Velha, para além do tratamento de choque que foi realizado, foi necessário realizar um conjunto de intervenções de limpeza e manutenção das piscinas, com reparação de muros, valetas e tubagens e com corte e remoção de vegetação", adiantou o executivo regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM em comunicado.

Após a realização destas intervenções, e na posse dos resultados das análises efetuadas às amostras colhidas no local, "entende-se que estão reunidas as condições para a reabertura segura da Caldeira Velha", lê-se.

Segundo a nota, a reabertura ocorre mediante procedimentos idênticos aos que permitiram a reabertura dos dois espaços na freguesia das Furnas (Poça da Dona Beija e Parque Terra Nostra), que retomaram a atividade em 14 de agosto.

Os procedimentos incluem, entre outros, a elaboração de um "programa de prevenção de proliferação microbiológica" e a adoção de medidas no local para proteção de grupos vulneráveis, como equipar a área adjacente aos tanques com duches de utilização individual, para que os utentes possam lavar-se antes e após a utilização dos equipamentos.

As autoridades de saúde dos Açores garantem que "continuarão a tomar todas as medidas na defesa da saúde pública na região".

ASR (RPYP) // MCL

Lusa/Fim