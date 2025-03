"Está um dia tão bonito, neste dia tão bonito com sol, espero que a afluência seja significativa, seja boa", afirmou Paulo Cafôfo aos jornalistas, minutos depois de ter votado na secção de voto 11, de uma escola da freguesia do Caniço, no concelho de Santa Cruz.

Admitindo que a abstenção "é sempre uma preocupação de qualquer político, de quem é democrata", o também líder do PS/Madeira disse estar convencido de que "as pessoas têm vontade de participar".

"Venham, venham todos votar, o futuro da nossa região decide-se hoje, portanto, ninguém pode ficar de parte", insistiu.

Questionado sobre o que irá fazer até à noite eleitoral, quando serão conhecidos os resultados das legislativas regionais antecipadas, Paulo Cafôfo referiu que espera passar o dia "tranquilamente", aproveitando para ler e estar com a família.

As secções de voto distribuídas pelas 54 freguesias dos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira estão abertas entre as 08:00 e as 19:00.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o número de inscritos "habilitados para votar" na eleição de hoje é de 255.380, dos quais 249.840 na ilha da Madeira e 5.540 na ilha do Porto Santo.

O concelho do Funchal é o que tem o maior número de eleitores inscritos, 104.667, seguido de Santa Cruz, com 40.146, e de Câmara de Lobos, com 32.810. O município com menos eleitores é Porto Moniz, com 3.007.

Segundo o mapa oficial publicado em Diário da República das anteriores eleições regionais madeirenses, em maio de 2024, estavam inscritos nessa altura 254.522 eleitores, tendo votado 135.917. Ou seja, em comparação com as eleições realizadas há 10 meses, hoje podem votar mais 858 eleitores.

Às legislativas de hoje da Madeira, as terceiras em cerca de um ano e meio, concorrem 14 candidaturas que vão disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo único: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.

Nas legislativas regionais, o representante da República, cargo ocupado por Ireneu Barreto, convida uma força política a formar governo em função dos resultados (que têm de ser publicados), após a auscultação dos partidos com assento parlamentar na atual legislatura.

Encabeçam as candidaturas deste ano Edgar Silva (CDU), Miguel Albuquerque (PSD), Marta Sofia Silva (Livre), Élvio Sousa (JPP), Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Raquel Coelho (Força Madeira), Paulo Cafôfo (PS), Gonçalo Maia Camelo (IL), Paulo Brito (PPM), Roberto Almada (BE), Miguel Castro (Chega), Miguel Pita (ADN) e José Manuel Rodrigues (CDS-PP).

Nas últimas regionais, o PSD conseguiu eleger 19 deputados, o PS 11, o JPP nove, o Chega quatro (mas, uma deputada tornou-se, entretanto, independente) e o CDS-PP dois. PAN e IL garantiram um assento cada. A abstenção foi de 46,60 %.

As eleições antecipadas ocorrem na sequência da aprovação de uma moção de censura apresentada pelo Chega - que a justificou com as investigações judiciais envolvendo membros do Governo Regional, inclusive o presidente, Miguel Albuquerque (PSD) -- e da dissolução da Assembleia Legislativa pelo Presidente da República.

VAM // JNM

Lusa/Fim