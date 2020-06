Em conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da doença no país, o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, disse que o comunicado enviado de manhã pelo Ministério da Saúde dava conta de 26 casos a nível nacional, 25 dos quais na cidade da Praia, mas que após uma verificação, deu-se conta que a Praia tinha tido 24 casos.

"Verificou-se que havia uma pessoa que já tinha sido notificada, por uma pequena confusão no nome, mas depois foi possível fazer essa confirmação e verificou-se que se tratava da mesma pessoa", esclareceu Jorge Barreto.

"São 25 casos novos, 24 no concelho da Praia e um no concelho de Santa Catarina de Santiago", precisou o responsável sanitário, no dia em que Cabo Verde registou também o oitavo óbito, uma mulher de 31 anos na cidade da Praia, que tinha dado à luz.

Jorge Barreto indicou que a mulher, contacto de um caso que já tinha sido confirmado, foi internada na quarta-feira, na Maternidade do Hospital Agostinho Neto, com um quadro em que se pensava tratar-se de uma complicação da gravidez, mas que veio a confirmar-se infeção pelo novo coronavírus.

Uma vez que apresentava "estado crítico", a mulher foi submetida a uma cesariana, e o bebé encontra-se bem de saúde, segundo o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças.

Cabo Verde contabiliza um total acumulado de 848 casos, oito mortes, dois doentes foram transferidos para os seus países e 388 foram dados como recuperados e há 451 casos ativos em isolamento hospitalar.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 454 mil mortos e infetou mais de 8,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

