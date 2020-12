Em conferência de imprensa, na cidade da Praia, o diretor nacional de saúde informou que os laboratórios de virologia analisaram 119 amostras desde domingo, com 21 resultados positivos.

Os novos casos foram diagnosticados na Praia (8), em Santa Catarina de Santiago (1), no Paul (2), Porto Novo (1), São Vicente (6) e Maio (3).

Do total de novos casos, Jorge Barreto indicou que oito foram detetados através do diagnóstico positivo aos testes de antigénio, que o Governo autorizou há uma semana para deteção do novo coronavírus no arquipélago, a realizar por laboratórios públicos e privados.

Nas últimas 24 horas, o porta-voz do Ministério da Saúde informou que mais 26 pessoas tiveram alta, elevando a 11.270 dos doentes considerados recuperados, representando 97% dos casos já notificados.

As autoridades de saúde cabo-verdianas detetaram ainda três casos suspeitos, há 318 pessoas em quarentena e sete internadas nos hospitais do país.

Com os novos dados, o país elevou a 11.600 os casos positivos acumulados desde 19 de março, mantém 111 óbitos e tem 213 casos ativos.

O diretor nacional de Saúde disse que, embora são dados provisórios, a tendência no país é estacionária ou mesmo decrescente nos últimos 14 dias.

Ainda assim, aproveitou a ocasião para apelar as pessoas para o reforço do cumprimento das medidas de prevenção, especialmente na semana de Natal.

Para Jorge Barreto, o objetivo é ter uma época festiva tranquila, sem piorar a "situação positiva" no país nas últimas semanas.

Os apelos foram reforçados pela presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, lembrando que o vírus ainda continua a circular junto da população.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

