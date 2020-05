De acordo com o concurso público da empreitada, lançado pela Infraestruturas de Cabo Verde, trata-se de uma obra de remodelação que será financiada pelo Governo de Cabo Verde, estando avaliada em até 110 milhões de escudos (um milhão de euros), dependendo da proposta vencedora.

Com cerca de 40 camas e quase duas dezenas de profissionais, aquela unidade funciona como uma extensão do Hospital Dr. Agostinho Neto, no centro da cidade da Praia, apoiando na área da psicologia e doenças mentais, mas recebendo doentes de quase todas as ilhas.