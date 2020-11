O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou em comunicado que os laboratórios de virologia analisaram 421 amostras, das quais 62 deram resultado positivo para a covid-19, sendo a maior parte (26) no concelho de São Filipe, na ilha do Fogo.

Nas últimas 24 horas, foram ainda registados mais 28 casos na ilha de Santiago, distribuídos pelos concelhos da Praia (12), Santa Cruz (08), São Salvador do Mundo (03), Santa Catarina e Tarrafal, com dois cada, e um em São Domingos.

Os restantes casos foram contabilizados na Ribeira Grande (05) e Paul (01), todos em Santo Antão, e em São Vicente (02).

As autoridades de saúde deram alta a mais 45 pessoas em todo o país, passando a ter um total acumulado de 8.155 casos considerados recuperados.

Do total acumulado de 8.944 infeções desde 19 de março, o país mantém os dois transferidos, 95 óbitos e tem neste momento 692 os casos ativos da doença.

O Governo cabo-verdiano prorrogou no domingo o estado de calamidade apenas nas ilhas de Santiago e Fogo, até ao final do dia 14 de novembro, enquanto nas outras ilhas vigora agora o estado de contingência, com várias medidas restritivas levantadas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

