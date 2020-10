O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou em comunicado que foram analisadas 290 amostras nas últimas 24 horas, um número também bastante reduzido do que a média de 524 dos últimos 14 dias anteriores.

Em conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da covid-19 em Cabo Verde, o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças Prioritárias, Jorge Noel Barreto, disse que a maioria das amostras analisadas são referentes a recolhas feitas nos dias 23 e 24 de outubro.

Todos os novos casos foram diagnosticados na ilha de Santiago, distribuídos pelos concelhos da Praia (21), Santa Cruz (2), Ribeira Grande, São Domingos, Santa Catarina, São Miguel e São Lourenço dos Órgãos, com um cada.

Nas últimas 24 horas, a autoridades de saúde cabo-verdiana deram alta a mais 170 pessoas, passando agora a registar um total de 7.455 casos considerados recuperados, representando 88,5% do total de casos notificados.

Com os novos dados, o país passou a contabilizar 8.423 casos positivos acumulados desde 19 de março, mantém 94 óbitos, dois doentes transferidos e tem neste momento 872 casos ativos da doença.

Dos casos ativos, o infecciologista Jorge Barreto explicou que 24 estão internados nos hospitais do país, dos quais dois em estado mais grave no Hospital Agostinho Neto, na Praia, enquanto as outras pessoas estão em isolamento domiciliar.

O porta-voz do Ministério da Saúde disse ainda que foram registados 16 casos suspeitos da doença em todo país.

No habitual encontro com a imprensa, o infecciologista cabo-verdiano afirmou que as autoridades de saúde vão agora "aguardar com cautela" para os próximos dias para verem os feitos da campanha eleitoral para as autárquicas de domingo, que durante 15 dias originaram muita movimentação e aglomerações de pessoas nos diversos concelhos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

