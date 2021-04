Em comunicado, aquele ministério cabo-verdiano avançou que do total de 649 resultados recebidos, somam-se 84 casos novos positivos, com a maioria a ser diagnosticado na ilha do Sal (32).

Há mais 14 casos na cidade da Praia, na ilha de Santiago, que reportou novas infeções em São Domingos (5), Santa Catarina e São Salvador do Mundo, com um cada.

São Vicente registou mais 10 casos nas últimas 24 horas, Boa Vista (9), Santo Antão (4), Fogo (1), e São Nicolau (5).

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde de Cabo Verde deram alta a mais 83 pessoas, tendo agora 16.670 casos recuperados desde o início da pandemia.

Com os novos dados, o país elevou para 18.023 casos positivos acumulados desde 19 de março de 2020, mantém 173 óbitos e tem 1.167 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.862.002 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

