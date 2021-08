Do total de 1.302 resultados recebidos dos laboratórios de virologia, o ministério cabo-verdiano avançou que foram registados 28 casos novos positivos de infeção pelo novo coronavírus, numa taxa de positividade de 2,2%.

Os novos casos foram diagnosticados nos concelhos da Praia (sete), Santa Catarina (três), São Miguel (quatro), São Lourenço dos Órgãos e Tarrafal, com um cada, todos na ilha de Santiago.

Há a registar mais infetados na Boa Vista (cinco), Maio (dois), Porto Novo (um) e São Filipe no Fogo com quatro.

Em mais um dia sem registo de óbitos -- o último foi em 25 de julho -- as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 60 pessoas, passando a contabilizar 33.128 casos considerados recuperados da infeção.

Com os novos dados, Cabo Verde aumentou para um total de 33.858 casos positivos acumulados desde o primeiro em 19 de março de 2020, mantém 298 óbitos e passa a contabilizar 411 casos ativos, 12 óbitos por outras causas e nove transferidos.

Cabo Verde passou à situação de contingência desde sexta-feira, com alívio de algumas medidas e criação de certificado, em formato digital ou papel, para ser apresentado, a partir de setembro, em restaurantes e outros espaços.

O certificado replica integralmente o modelo utilizado pelos países da União Europeia, confirmando um teste (PCR ou antigénio) com resultado negativo à covid-19, a recuperação da doença ou de pelo menos a primeira dose de uma vacina reconhecida pelas autoridades de saúde cabo-verdianas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.234.618 mortos em todo o mundo, entre mais de 198,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.397 pessoas e foram registados 974.203 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

