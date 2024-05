A visita de algumas horas surge em resposta ao convite formulado por José Maria Neves quando Faye assumiu funções, a 02 de abril.

Na altura, o Presidente cabo-verdiano expressou "abertura e interesse de Cabo Verde em estreitar os históricos laços de amizade e cooperação com o Senegal, o país mais próximo das ilhas", referiu a presidência, num comunicado de apresentação da visita.

"Mais do que num quadro de boa vizinhança, Cabo Verde e Senegal pautam-se por uma relação secular de irmandade e solidariedade, impulsionada, de forma particular, por uma significativa comunidade de cabo-verdianos no Senegal" e vice-versa, acrescentou.

Bassirou Diomaye Faye visita o arquipélago acompanhado "por uma expressiva delegação", de membros do Governo senegalês, incluindo os ministros dos Negócios Estrangeiros, da Energia, Transportes, Indústria e Comércio.

Estas são áreas "com forte potencial para o reforço de parcerias, visando o desenvolvimento de setores chave, particularmente para Cabo Verde", referiu a presidência.

O chefe de Estado senegalês chega ao país às 10:30 (12:30 em Lisboa) e a visita arranca às 11:00 (13:00 em Lisboa), com o acolhimento pelo homólogo cabo-verdiano e honras militares no Palácio do Presidente da República, no Plateau.

Segue-se um encontro entre ambos os chefes de Estado, seguido por uma conversação entre as delegações dos dois países.

No final, ambos os presidentes proferem uma declaração conjunta à imprensa.

Bassirou Diomaye Faye deixa Cabo Verde à 15:00 (17:00 em Lisboa), rumo à Guiné-Conacri.

