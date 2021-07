Na habitual conferência de semanal para fazer o ponto de situação da pandemia no país, o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto recordou que as últimas 150 mil doses foram recebidas pelo país há uma semana, doadas pelos Países Baixos, que também enviou uma equipa de técnicos para ajudar o país.

Cabo Verde já recebeu vacinas de outros países como Portugal, Hungria, França, China, a maior parte no âmbito do mecanismo Covax, iniciativa fundada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus, e o país pretende vacinar pelo menos 70% da população adulta ainda este ano.

Do total de 385 mil doses já recebidas, o país já utilizou 120.410 doses, o que representa cerca de 31% do total, ainda segundo o porta-voz do Ministério da Saúde.

Em termos de pessoas adultas que já receberam pelo menos uma dose das vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou da Sinopharm, Jorge Barreto avançou que já vai em 106.755, representando 28,8% da população adulta estimada de Cabo Verde.

"É um resultado que nos deixa satisfeitos, embora nós queiramos que muito mais pessoas sejam vacinadas", manifestou, revelando que a ilha do Sal, a mais turística do arquipélago, continuar a ser líder de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose, com 58,7%.

Neste momento, o país já vacinou 38.276 pessoas com 60 ou mais anos de idade, o que representa 76,3% deste grupo etário.

"Este é um resultado que nos deixa bastante satisfeitos porque um dos principais grupos de maior risco são as pessoas que têm mais idade e estando já quase 80% das pessoas idosas vacinadas pelo menos com uma primeira dose é algo que nos deixa um pouco mais reconfortados", congratulou.

Em relação às pessoas com doenças crónicas, Jorge Barreto avançou que já há quase 40% com pelo menos a primeira dose, os polícias com 19,9%, militares com 40,7%, pessoal ligado ao turismo com 35% e professores com 54,5% com pelo menos uma dose.

Há duas semanas que o país alargou a vacinação para pessoas com 18 anos ou mais, tendo até este momento vacinado 30.640 pessoas com idades entre 18 e 39 anos, dos quais 13% são jovens com até 25 anos.

"Isto para mostrar que os jovens estão a aderir à campanha de vacinação", salientou a mesma fonte, apelando a todos para aderirem à campanha e para darem credibilidade às informações com base científica.

Neste momento, Jorge Barreto deu conta que Cabo Verde tem capacidade para vacinar até cinco mil pessoas por dia, mas que fica condicionada pela vontade das pessoas em serem vacinadas.

Cabo Verde registou hoje mais 20 novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, e aumentou para 33.026 os casos positivos acumulados desde o início da pandemia, dos quais há a registar 290 óbitos, 32.236 casos recuperados e há ainda a contabilizar 480 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.028.446 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 186,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

RIPE // PJA

Lusa/Fim