"Neste momento já foram feitos à volta de 400 testes. Cabo Verde neste momento tem um 'stock' entre 3.500 e 4.000 testes, mas estão para chegar mais testes brevemente", anunciou Artur Correia, na habitual conferência de imprensa, na cidade da Praia, para fazer o ponto de situação da pandemia de covid-19 no país.

De todos os 400 testes realizados até agora no país, 55 deram positivo, sendo três na ilha de Santiago, um em São Vicente e 51 na ilha da Boa Vista, com 45 desses registados na quarta-feira, entre funcionários de um hotel que estavam de quarentena.

Segundo o diretor nacional de Saúde, todas os novos 45 casos suspeitos já estão em isolamento e decorre agora o inquérito epidemiológico para procurar casos suspeitos, proceder ao seu isolamento e/ou teste e, assim, diagnosticar os possíveis casos precocemente.

O porta-voz do Governo disse que as autoridades cabo-verdianas estão a fazer "todos os possíveis" para evitar transmissão comunitária, estando, por isso, a realizar vigilância no terreno e nas casas das pessoas.

"Essa luta só será ganha se houver um engajamento da população", salientou Artur Correia, indicando que neste momento a taxa de propagação da covid-19 na ilha da Boa Vista não chega a 1%.

"É uma taxa reduzida e queremos que se mantenha assim e o nosso grande objetivo de ontem, de hoje e dos próximos dias é evitar que haja disseminação do vírus na comunidade", prosseguiu o diretor nacional, indicando que a ilha da Boa Vista foi reforçada com mais profissionais de saúde, nomeadamente epidemiologistas e técnicos de saúde pública.

Artur Correia disse também que outro objetivo é proteger outras ilhas e outros concelhos de vir a ter casos positivos da infeção respiratória.

Neste sentido, salientou que as autoridades têm de ser "firmes e rigorosas", para garantir as medidas e recomendações inerentes a um estado de contingência no país.

Na conferência de imprensa, Artur Correia informou ainda que existem 28 pessoas em quarentena obrigatória na cidade da Praia (ilha de Santiago), 234 em quarentena domiciliária nas ilhas de São Vicente, 20 no Sal e quatro em São Nicolau.

A mesma fonte adiantou que as 147 pessoas que saíram do hotel e cujos testes deram negativo também estão a ser seguidas, tal como 107 que tinham estado noutro hotel na ilha da Boa Vista.

Cabo Verde cumpre hoje 19 dias, de 20 previstos, de estado de emergência para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais fechadas e todas as ligações interilhas e para o exterior suspensas.

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, anunciou hoje a prorrogação do estado de emergência até 02 de maio nas três ilhas com casos diagnosticados de covid-19 e até 26 de abril nas restantes.

Sobre esta medida, Artur Correia disse que "concorda plenamente" e com as datas propostas, entendendo que é preciso consolidar os ganhos e evitar que se perca esta batalha.

"Uma das principais armas do sucesso no combate à covid-19 é o confinamento, o isolamento das pessoas, o distanciamento social, é ficarmos em casa, para dar menos chances ao vírus e menos casos teremos", sublinhou o responsável de saúde cabo-verdiano.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 140 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 450 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

