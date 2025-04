"A telemedicina vai permitir realizar diagnósticos e intervenções em qualquer parte de Cabo Verde, mesmo nas ilhas onde essas competências não estão concentradas. A robótica e a inteligência artificial são ferramentas essenciais para isso", afirmou Ulisses Correia e Silva aos jornalistas na cidade da Praia.

Para viabilizar este avanço, o Governo vai concretizar ainda este ano a internet 5G, "que tornará a operacionalização da inteligência artificial e da robótica uma realidade mais concreta".

"Cabo Verde é composto por estas ilhas e pela nossa diáspora. Hoje, com as tecnologias em desenvolvimento, não só temos médicos especialistas a trabalhar connosco, mas também conseguimos realizar intervenções à distância", acrescentou o chefe do Governo.

Como exemplo, Correia e Silva referiu que, a partir dos Estados Unidos, é possível realizar saúde colaborativa com os hospitais centrais de Cabo Verde.

"Não é possível ter hospitais, por exemplo, de referência em todas as ilhas, mas tem que ser possível que qualquer cidadão que esteja em qualquer lugar possa ter acesso a um serviço de saúde e de qualidade através de conectividades", explicou.

O primeiro-ministro disse ainda que o Governo está a trabalhar para desenvolver ainda este ano um serviço pré-hospitalar de emergência, utilizando meios marítimos, aéreos e terrestres.

Esse sistema visa permitir a mobilidade por meio de evacuações interilhas, garantindo que, quando os serviços de saúde não estiverem disponíveis com a qualidade de hospitais em todas as ilhas, os cidadãos possam chegar a um hospital central ou regional com maior facilidade.

Adicionalmente, uma aeronave adquirida pelo Governo para reforçar as operações da Guarda Costeira chegará ao arquipélago esta sexta-feira, com o objetivo de garantir vigilância, busca e salvamento, além de evacuação médica de emergência.

Na quinta-feira, o Bastonário da Ordem dos Médicos, Francisco Barbosa Amado, defendeu o uso de inteligência artificial e robôs como ferramentas essenciais na medicina, destacando o seu impacto em diagnósticos mais precisos, melhor acesso à saúde e maior bem-estar físico dos profissionais.

"O médico de hoje deve usar essas ferramentas não só para realizar diagnósticos mais precisos, mas também para ampliar as decisões e soluções cirúrgicas com o apoio dos robôs. Esses sistemas vão melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde, além de promover o bem-estar físico dos médicos", afirmou.

Ainda na quarta-feira, o ministro da Saúde anunciou no parlamento que Cabo Verde irá contratar 70 médicos especialistas e clínicos gerais de Cuba, com o apoio da cooperação internacional, para reforçar os hospitais centrais e regionais.

