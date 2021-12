O Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional cabo-verdiano informou em nota que acaba de instituir a Conferência Anual da Política Externa (CAPE), que vai ser realizada em moldes de fórum de amplitude nacional e com participação de convidados estrangeiros.

O objetivo do evento, prosseguiu a mesma fonte, é "proporcionar espaço de debate para se discutir amplamente e em profundidade temas relevantes atinentes à política externa e à diplomacia, bem assim temas e problemas de atualidade mundial e das relações internacionais no geral".

A conferência inaugural será realizada nos dias 17 e 18 de janeiro de 2022, sob o tema: "Desafios da Diplomacia cabo-verdiana face à pandemia da covid-19", avançou aquele ministério cabo-verdiano.

E neste sentido, o Ministério dos Negócios Estrangeiro realizou hoje atelier preparatório com vista a recolher subsídios e recomendações de vários dirigentes nacionais convidados para consideração durante a conferência inaugural.

Cabo Verde tem considerado a diplomacia económica como essencial para captar investimento estrangeiro, fazendo da localização geográfica do arquipélago uma oportunidade.

"Neste projeto de construção de Cabo Verde como país plataforma, a diplomacia económica, mas sobretudo a nossa capacidade para atrair o investimento direto estrangeiro, é uma questão essencial, uma questão estratégica, determinante para o nosso futuro coletivo", disse o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, em maio deste ano.

Discursando na abertura do primeiro Fórum de Investimento e Negócios Sustentáveis entre Cabo Verde e a República Checa, o também ministro das Finanças destacou a importância da captação do investimento estrangeiro por Cabo Verde.

Em janeiro, discursando no parlamento, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, destacou os "ganhos da política externo do país, sublinhando que Cabo Verde é um país "respeitado" no mundo pela sua credibilidade.

O chefe de Governo disse que há uma nova abordagem na política externa, num enquadramento que está a elevar a parceria com a União Europeia para parcerias estratégicas e destacou a importância da aposta na integração regional.

RIPE (PVJ) // PJA

Lusa/Fim