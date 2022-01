"Informar que as aulas do segundo trimestre terão início amanhã, dia 06 de janeiro. Eu quero saudar os professores, os alunos, toda a comunidade educativa e desejar um bom ano", afirmou Amadeu Cruz, que está hoje na Assembleia Nacional a responder a perguntas dos deputados sobre a área da Educação.

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado na terça-feira, os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 3.005 amostras em 24 horas, que confirmaram um recorde de 1.025 novos infetados, uma taxa de positividade global para o novo coronavírus de 34,1%.

O país tem registado nos últimos dias recordes diários de novos infetados com o novo coronavírus e confirmou na terça-feira a presença da variante Ómicron a circular no arquipélago.

"As aulas vão ter início num contexto marcado pelo crescimento da pandemia, mas estamos a tomar medidas, em articulação com o Ministério da Saúde, no sentido de garantir as condições de segurança sanitária e de manutenção de todas as outras condições para termos as escolas a funcionar dentro de alguma normalidade, neste contexto da covid-19", afirmou Amadeu Cruz, sem adiantar mais pormenores.

O novo ano letivo em Cabo Verde arrancou em 13 de setembro com cerca de 130 mil crianças, adolescentes e jovens. Destes, cerca de 16.500 em jardins de infância, 83.500 no ensino básico obrigatório (do 1.º ao 8.º ano de escolaridade) e cerca de 30.000 no ensino secundário (do 9.º ao 12.º ano de escolaridade).

O ministro anunciou no arranque do ano escolar que seria exigido certificado de vacinação ou teste à covid-19 aos professores e funcionários das escolas do país no regresso às aulas.

No total, cerca de 6.000 professores foram colocados nas escolas e foram recrutados mais de 200 novos docentes, adiantou Amadeu Cruz.

De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, na terça-feira foram dadas como recuperadas da doença em Cabo Verde 254 pessoas e subiu para 354 o acumulado de óbitos por complicações associadas à covid-19, além de 18 por causas externas, desde o início da pandemia.

Cabo Verde conta atualmente com um acumulado de 44.592 casos de infeção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro infetado no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas, segundo os dados do Ministério da Saúde.

O arquipélago regista 5.568 casos ativos de covid-19 e soma 38.643 casos considerados recuperados da doença, enquanto dois infetados estrangeiros foram transferidos para os países de origem.

A covid-19 provocou 5.456.207 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em diversos países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países.

PVJ // VM

Lusa/Fim