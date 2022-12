"Temos hoje boas novas, diria até que uma prenda para toda a nação cabo-verdiana. Mas isso resulta do esforço e do trabalho de toda uma nação, incluindo os órgãos de soberania", afirmou Olavo Correia, que é também ministro das Finanças, durante uma conferência de imprensa realizada esta manhã, na Praia, para comentar a promulgação pelo Presidente da República, José Maria Neves, do Orçamento do Estado para 2023.

Na quinta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou que o crescimento da economia cabo-verdiana voltou a acelerar no terceiro trimestre, mais de 17%, após 16,8% nos primeiros três meses e 17,7% no segundo trimestre.

"Com estes dados, a economia vai crescer este ano, com elevada probabilidade, acima dos 10%. As nossas previsões últimas apontam entre 10 e 15% eventualmente, mas o mais seguro é situar-se nos 12%", assumiu Olavo Correia.

Cabo Verde recupera uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na procura turística -- setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago -- desde março de 2020, devido às restrições impostas para controlar a pandemia de covid-19.

O país registou em 2020 uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB, seguindo-se um crescimento económico de 7% em 2021, impulsionado pela retoma da procura turística no quarto trimestre.

Entretanto, devido às consequências económicas da guerra na Ucrânia, o Governo cabo-verdiano reviu de 6% para 4% a perspetiva de crescimento económico em 2022, mas já no final de outubro voltou a rever essa previsão para pelo menos 8%, face à forte procura turística.

"Acho que é um bom tónico para os pessimistas, para demonstrar que é possível colocar o país a crescer na proximidade dos dois dígitos. Isto é prova da nossa ambição, mas também é nossa obrigação, enquanto líderes deste país, confiar, promover a confiança e irradiar a confiança. As nossas ações e decisões devem inspirar outros a sonhar mais, a aprender mais e a fazer mais", acrescentou Olavo Correia.

Segundo o relatório das Contas Nacionais Trimestrais do INE, o PIB de Cabo Verde cresceu 17,1% em volume no terceiro trimestre, desempenho que compara com o crescimento de 10,1% no mesmo período de 2021 e face à quebra de 18,1% no terceiro trimestre de 2020, então devido às restrições para conter a pandemia de covid-19.

De acordo com o INE, do lado da procura, este resultado "é explicado, em larga medida, pelo aumento do consumo privado e das exportações, enquanto do lado da oferta, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) a preços de base, apresentou uma evolução homóloga positiva de 16,8%, "destacando-se para o efeito as atividades de Alojamento e Restauração, Transporte e Comércio".

"Os impostos líquidos de subsídios apresentaram uma evolução homóloga de 19,4%", refere o relatório.

No mesmo período, de julho a setembro, o consumo -- público e privado -- aumentou, em termos homólogos, 4,8%, o investimento cresceu 16%, as exportações aumentaram 108,5% e as importações 33,4%, traduzindo-se num crescimento de 17,1% do PIB.

O setor do alojamento e da restauração foi o que mais contribuiu para este desempenho, ao crescer 394,3% no terceiro trimestre, no volume do PIB, face ao mesmo período de 2021, seguindo-se os transportes, com 43,1%, e a construção, com 38%, enquanto a agricultura caiu 14,3% e a pesca desceu 28,8%.

