Segundo o "Relatório Africano sobre o Bem-Estar da Criança (2020) -- Quão amigos das raparigas são os governos africanos", lançado pelo African Child Policy Forum (ACPF), ainda que o quadro jurídico e político da União Africana aponte para a correção das desigualdades e salvaguarda dos direitos, interesses e situação das 308 milhões de raparigas com menos de 18 anos no continente, os governos e entidades nacionais nos 52 países analisados "podem e devem fazer mais para proteger as raparigas e garantir que participam plenamente na sociedade".

Para este efeito, o relatório cria o Índice Amigo-das-Raparigas (Girl-Friendly Index), no qual Cabo Verde aparece na sexta posição entre o grupo de sete países "mais amigos" das raparigas, e São Tomé e Príncipe surge na 13.ª posição, já na faixa dos países "amigos".