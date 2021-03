A posição foi expressa pela ministra dos Negócios Estrangeiros e dos Senegaleses no Exterior, Aissata Tall Sall, após reunião com o homólogo cabo-verdiano, Rui Figueiredo Soares, a terminar a visita de três dias a Cabo Verde e depois de ter sido recebida durante a tarde, em audiência, pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

Naquela que é a sua primeira visita ao exterior desde que assumiu funções, Aissata Tall Sal destacou que o Senegal e Cabo Verde "estão condenados" a avançar no reforço das ligações de cooperação, desde logo na educação e na saúde, e admitiu que "alguma coisa" também deve ser feita para reforçar as ligações marítimas e tirar partido das potencialidades dos dois países, ambos Estados-membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Admitiu que seria "interessante" ter ligações marítimas regulares entre os países da costa africana e Cabo Verde, face ao nível de relações comerciais entre estes Estados, incluindo o Senegal.

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, destacou que esta visita "de amizade" visou "relançar as relações de cooperação" entre os dois países, incluindo a retoma das reuniões técnicas, com equipas de ambos os governos.

Acrescentou que no terreno, durante os três dias de visita, com deslocações da governante na Praia e à ilha de São Vicente, foi possível "sobretudo uma troca de experiências" e conhecer a realidade da comunidade senegalesa em Cabo Verde.

Para Rui Figueiredo Soares é possível uma "nova concertação" com o Senegal, no quadro do CEDEAO, para a integração regional em África do arquipélago.

"E também aprofundar as relações comerciais entre os dois países, fazendo a ponte com a CEDEAO", destacou o governante cabo-verdiano.

Aissata Tall Sall assumiu a disponibilidade do Senegal em apoiar essa integração regional de Cabo Verde, tendo em conta a sua "insularidade", que é uma "vulnerabilidade", por ser o único país arquipelágico daquela comunidade.

"Procurando uma melhor integração de Cabo Verde na CEDEAO", concluiu, apontando nomeadamente o objetivo de facilitar a circulação de pessoas dentro daquele comunidade, para que se torne numa "realidade social" de "países irmãos".

A visita iniciada pela ministra senegalesa no domingo envolveu, paralelamente, reuniões de trabalho entre o diretor-geral dos Senegaleses do Exterior e a diretora-geral das Comunidades, Assuntos Consulares e Migrações de Cabo Verde, com vista a definir medidas para facilitar reciprocamente a integração das comunidades dos dois países.

