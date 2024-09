Sob a designação Linhas Aéreas de Cabo Verde, a empresa "foi oficialmente criada na sexta-feira, sendo constituída por capitais exclusivamente públicos", referiu o Ministério do Turismo e Transportes, em comunicado.

A decisão foi motivada pela "instabilidade de operação da única companhia aérea que vinha prestando serviço no mercado doméstico" e devido "aos custos operacionais elevados, que tornam o sector pouco atrativo para a iniciativa privada".

"O mercado nacional é, por agora, exíguo, o que constitui uma condicionante e um risco à sustentabilidade das operações domésticas, sem o apoio do Governo", acrescentou.

O mercado continua "aberto a operadores privados", ressalvou o executivo, justificando, no entanto, a intervenção com a necessidade de garantir "o normal exercício da atividade económica", bem como "serviços essenciais, como os de saúde", em todo o arquipélago.

Por outro lado, espera-se que os turistas que visitam o país "tenham acesso mais facilitado a todas as ilhas".

A concessionária Bestfly deixou o país no início do ano e a Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), companhia estatal que opera com o nome comercial Cabo Verde Airlines (CVA) e só realizava voos internacionais, alugou dois aviões para salvar as rotas domésticas.

A criação da nova companhia responde a uma promessa do Governo "para a estabilização do transporte aéreo doméstico de passageiros e cargas".

