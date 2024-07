A distinção surge numa altura em que o diretor da organização visita o arquipélago.

De acordo com o documento, a condecoração é para reconhecer o "inestimável contributo" da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, na sigla em inglês) no desenvolvimento de Cabo Verde.

A proposta de condecoração foi formulada pelo Governo ao Presidente da República, José Maria Neves, que notou que a organização "ajudou a moldar e a implementar políticas públicas decisivas" no país, em matéria de desenvolvimento rural, gestão de solos e retenção de água e extensão rural.

"Tais políticas públicas estão na base da definição do ritmo e da consistência da curva de crescimento da segurança alimentar e nutricional em Cabo Verde e, por conseguinte, do perfil do nosso Desenvolvimento Humano", salientou o chefe de Estado.

A condecoração vai acontecer no dia em que o diretor-geral da FAO, o chinês Qu Dongyu, inicia uma visita oficial de cinco dias a Cabo Verde, para assinalar os 49 anos de cooperação.

Com esta visita, o Governo cabo-verdiano pretende "reforçar as iniciativas conjuntas para erradicar a pobreza, acabar com a fome e a subnutrição e combater as desigualdades".

A cooperação entre a organização e Cabo Verde cobre áreas como investigação e desenvolvimento, pesca, agricultura, gestão da água e segurança alimentar.

"Cabo Verde e a FAO têm sido parceiros desde 1976, envolvendo-se em uma ampla gama de atividades que evoluíram desde a assistência emergencial até iniciativas de desenvolvimento de longo prazo que enfocam a segurança alimentar e nutricional e a ação climática", destacou o Governo, em comunicado.

No primeiro dia da visita, o diretor vai ser recebido pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e depois participará numa conferência sobre a "Acelerando a Transformação dos Sistemas Agroalimentares" no arquipélago.

Nos próximos dias, Qu Dongyu vai realizar visitas às ilhas de Santiago e Santo Antão e São Vicente.

Em junho, Cabo Verde condecorou a Organização Mundial da Saúde (OMS) com a mesma ordem, pelo contributo na prestação de cuidados no arquipélago.

RIPE // JMC

Lusa/Fim