Em comunicado, o Ministério da Saúde informou que os laboratórios de virologia analisaram 199 amostras, tendo cinco dado resultados positivo - dois na ilha de Santiago (divididos pelos concelhos da Praia e de Santa Catarina) e três na ilha do Sal.

Os cinco casos registados hoje representam o valor mais baixo dos últimos 33 dias em que foram anunciados dados diários do novo coronavírus no país, depois dos dois casos contabilizados no dia 02 de maio.

Nesse período não é incluído cinco dias em que não foram revelados dados, primeiro nos dias 17 e 18 de maio, porque os equipamentos do Laboratório de Virologia da Praia estavam em manutenção, e depois entre 26 e 28 de maio, por causa de reagentes deteriorados.

Com este novos casos, Cabo Verde passa a contabilizar um total acumulado desde 19 de março de 1.004, distribuídos pelas ilhas de e Santiago (779), Sal (150), Boa Vista (57), São Vicente (12), Santo Antão (04) e São Nicolau (02).

Do total, há a registar oito óbitos, 562 pessoas foram consideradas curadas da doença, dois doentes transferidos para os seus países, e o país tem neste momento 432 casos de infeção ativa.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 482 mil mortos e infetou mais de 9,45 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // JH

Lusa/Fim