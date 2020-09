Na informação divulgada hoje, o chefe de Estado refere que assinou um decreto presidencial de nomeação, sob proposta do Governo, dos novos embaixadores em Brasília, José Pedro Chantre Oliveira, e em Washington, José Luís Livramento, "após 'agrément' dos governos dos dois países".

José Pedro Chantre Oliveira, empresário, e José Luís Livramento, até recentemente presidente do conselho de administração da empresa pública CV Telecom, não fazem parte do quadro de pessoal diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades (MNEC), atualizado em agosto e que passou a contar com 17 embaixadores de carreira, com a reclassificação de categorias, face aos anteriores seis.