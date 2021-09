De um total de 846 amostras analisadas a nível nacional nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registaram mais 49 casos novos de covid-19, numa taxa de positividade de 5,8%, segundo o ministério cabo-verdiano.

Os novos infetados foram reportados na Praia (16), Santa Catarina de Santiago (sete), Tarrafal de Santiago (um), Ribeira Grande de Santo Antão (dois), Porto Novo (dois), São Vicente (10), Sal (quatro) e maio (sete).

No domingo, as autoridades saúde registaram mais uma morte, em Santa Catarina de Santiago, de uma pessoa idosa que não tinha sido vacinada contra a covid-19, elevando para 331 acumulado de óbitos associados à doença.

Nas últimas 24 horas, mais 109 tiveram alta, passando o país a ter um total de 35.975 os casos considerados recuperados da infeção.

Em conferência de imprensa, o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, informou que nas últimas 24 horas foram encontrados 16 casos suspeitos e há 22 pessoas internadas nos hospitais do país, sendo quatro em situação crítica e desses três ainda não foram vacinados.

Com os novos dados, Cabo Verde chegou a um acumulado de 37.157 casos desde o início da pandemia, dos quais há ainda a contabilizar 827 casos ativos.

Na análise dos últimos 14 dias, o diretor nacional de Saúde lembrou que ainda há identificação de muitos casos no país, embora com uma tendência para uma "situação estacionária" ou de abrandamento.

Mesmo assim, o porta-voz do Ministério da Saúde pediu "muita cautela", por entender que a situação pode modificar-se de um dia para o outro e voltou a apelar para o cumprimento das medidas de prevenção.

Relativamente à vacinação, o mesmo responsável informou que neste momento Cabo Verde tem uma taxa de cobertura com a primeira dose de 75,5% e de uma forma geral é de 30,8%, o que considera um "resultado bastante satisfatório", mas que vai aumentar nos próximos dias já que começou a haver um aumento exponencial de pessoas para serem vacinadas a partir de agosto.

Por isso, Jorge Barreto disse esperar que até final de outubro o país possa atingir a meta dos 70% de população adulta estimada com vacinação completa, ou seja com as duas doses.

Neste momento, ainda segundo o mesmo responsável, há 15 concelhos com uma taxa de vacinação acima dos 70% com pelo menos uma dose e três com 100% de vacinados com pelo menos uma dose.

A covid-19 provocou pelo menos 4.689.140 mortes em todo o mundo, entre mais de 228,49 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

