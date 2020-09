Em comunicado, o ministério cabo-verdiano avançou que os laboratórios do país analisara 521 amostras, das quais 75 deram resultado positivo, sendo 50 na cidade da Praia, na ilha de Santiago, mas referentes a seis dias anteriores.

Ainda na ilha de Santiago, foram registados casos em Santa Cruz, São Domingos e Ribeira Grande, todos com dois, e São Miguel, com um caso. Os restantes casos foram diagnosticados nas ilhas de Fogo (10) e Sal (08).

O Ministério da Saúde informou ainda que nas últimas 24 horas foram registados 60 recuperados (Praia 43, Ribeira Grande de Santiago 04, São Salvador do Mundo 02, São Domingos 07, Mosteiros 01, Sal 03), aumentando para 3.562 pessoas já com alta.

Neste momento, o país conta com 595 casos ativos, mantém 41 óbitos e dois transferidos, de um total de 4.200 casos positivos acumulados desde 19 de março, dia em que foi registado o primeiro caso na ilha da Boa Vista.

Em conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da doença no país, o diretor nacional da Saúde, Artur Correia, disse que até ao momento o país já realizou 51.496 testes rápidos, a maioria onde houve casos recentemente e também onde há viagens interilhas.

O porta-voz do Ministério da Saúde informou ainda que o país tem neste momento 18 doentes em internamento hospitalar, dos quais 10 no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, dos quais um em estado grave.

Artur Correia voltou a pedir responsabilidade e compromisso das pessoas que fazem isolamento domiciliar e os que fazem quarentena domiciliar enquanto os laboratórios de virologia estão a processar os dados.

Relativamente ao número de casos dos últimos dias, acima dos 70, o diretor explicou que tem a ver com o maior número de testes realizados os contactos próximos e diretos de casos positivos, com grande probabilidade de serem encontrados positivos.

Para inverter essa dinâmica, pediu a todas as pessoas diagnosticadas positivas para cumprirem "escrupulosamente" o compromisso que assumirem ao estarem em isolamento domiciliar, bem como a todas as pessoas e instituições a respeitarem as regras sanitárias.

"Nós temos que ser responsáveis com os nossos atos, porque se não fizermos assim estaremos a ser maus cidadãos", alertou o profissional de Saúde, indicando que até agora cerca de 95% dos testes rápidos realizados por motivos de viagem deram resultado negativo.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 869.718 mortos e infetou mais de 26,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

